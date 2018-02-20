باريس وواشنطن تعربان عن قلق عميق إزاء الهجمات على الغوطة الشرقية بسوريا

باريس وواشنطن تعربان عن قلق عميق إزاء الهجمات على الغوطة الشرقية بسورياالثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:26 م
الحرب فى سوريا
كتب إبراهيم حسان
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أعربت كل من واشنطن وباريس، عن قلقهما العميق إزاء قصف قوات النظام السورى للغوطة الشرقية بسوريا، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.
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