باريس وواشنطن تعربان عن قلق عميق إزاء الهجمات على الغوطة الشرقية بسوريا





كتب إبراهيم حسان

أعربت كل من واشنطن وباريس، عن قلقهما العميق إزاء قصف قوات النظام السورى للغوطة الشرقية بسوريا، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.