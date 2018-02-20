video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باريس وواشنطن تعربان عن قلق عميق إزاء الهجمات على الغوطة الشرقية بسوريا

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:26 م
باريس وواشنطن تعربان عن قلق عميق إزاء الهجمات على الغوطة الشرقية بسوريا الحرب فى سوريا


كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

أعربت كل من واشنطن وباريس، عن قلقهما العميق إزاء قصف قوات النظام السورى للغوطة الشرقية بسوريا، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليست قطر وحدها.. إسرائيل راعى إرهاب الشرق الأوسط.. تقارير عبرية تفضح مساعدات حكومة تل أبيب للإرهابيين فى سوريا.. الدعم يشمل نقل ذخيرة وتدريب.. وعلاج المصابين يفضح التطبيع الناعم بين الاحتلال ومليشيات الخراب

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى سوريا وعفرين

الخارجية الفرنسية: المفاوضات هى السبيل الوحيد لاستعادة السلام فى سوريا

حال الدنيا.. سوريا "كرام على موائد اللئام" فى كاريكاتير اليوم السابع

واشنطن

باريس

قصف الغوطة الشرقية

الحرب فى سوريا



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة