انهيار منزلين بمدينة البدارى فى أسيوط دون إصابات





أسيوط - هيثم البدرى

انهار منزلان خاليين من السكان بمدينة البدارى بأسيوط بسبب تهالك الجدران.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انهيار منزلين ملك المدعو جابر ح ومحمود ع مقيمين مدينة البدارى مكونين من 3 طوابق عبارة عن حوائط من الطوب اللبن مسقوفين بجذوع النخل والجريد، وسبق وأن صدر لهما قرار إزالة من الإدارة الهندسية بمركز ومدينة البدارى .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الانهيار وتم معاينة موقع الانهيار والمنازل المجاورة ولا توجد أية إصابات أو خسائر فى الأرواح وتم فتح الطريق والتأكد من سلامة المنازل المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.