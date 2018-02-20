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اليوم.. محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات "خليك زى آدم" بالزاوية الحمراء

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:00 ص
اليوم.. محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات "خليك زى آدم" بالزاوية الحمراء عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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يشهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة "خليك زى آدم" بحى الزاوية الحمراء، بمكتبة الزاوية الحمراء بشارع بورسعيد، وذلك لتوعية المواطنين بعدم إلقاء أى مخلفات بالشوارع.

 

وقال محافظ القاهرة، إن فعاليات حملة "خليك زى آدم" مستمرة خلال الأشهر المقبلة بكافة أحياء القاهرة بمشاركة جميع فئات المجتمع المختلفة من طلاب مدارس وشباب وسيدات وأعضاء جمعيات أهلية ومساجد وكنائس بهدف فرض الإيجابية فى سلوك مواطنى القاهرى بعدم إلقاء المخلفات بالشارع، وللحفاظ على ماتم من أعمال ومجهودات فى منظومة النظافة بمشاركة المواطنين، والمساهمة فى إعادة الرونق والجمال لشوارع العاصمة المصرية والارتقاء بها ضمن مصاف عواصم العالم المتحضرة.

 

يذكر أن حملة "خليك زى آدم" دشنتها المحافظة تحت رعاية محافظ القاهرة، لرفع الوعى لدى المواطنين للحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات على الأرض.


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