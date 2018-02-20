اليوم السابع: القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلى

اليوم السابع: القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلىالثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:22 م
اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده غدا الأربعاء العديد من الأخبار والقضايا المهمة ، فى مقدمتها القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلى ، وأن الصفقة تفسد مخططات تركيا فى السيطرة على غاز شرق المتوسط وتعجل بتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
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