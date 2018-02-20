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اليوم السابع: القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:22 م
اليوم السابع: القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلى اليوم السابع


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ينشر اليوم السابع فى عدده غدا الأربعاء العديد من الأخبار والقضايا المهمة ، فى مقدمتها القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلى ، وأن الصفقة تفسد مخططات تركيا فى السيطرة على غاز شرق المتوسط وتعجل بتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا
 

• السيسى: المحاكم الدستورية إحدى ركائز الاستقرار وتثبيت دعائم الدول

 
• الرئيس لـ"رؤساء المحاكم الأفارقة": مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب للأشقاء فى مجال القضاء
 

• مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الغاز الطبيعى.. الاجتماع الأسبوعى للحكومة يتابع المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة

 
• "أبو الفتوح" فى قوائم الإرهابيين بقرار "جنايات القاهرة"
 

• "التعليم": التصور النهائى لجدول امتحان الثانوية العامة الأسبوع بعد المقبل

 
• انطلاق التدريب البحرى المصرى الفرنسى "كليوباترا 2018"..
 

• القوات البحرية تؤمن حقل ظهر والأهداف الحيوية فى عمق المياه المصرية

 
اليوم السابع
 
 

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القوات البحرية

اخبار السيسي

السيسي

الغاز الإسرائيلى

حقل ظهر

أبو الفتوح

قوائم الإرهابيين



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