اليوم السابع: القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلى





ينشر اليوم السابع فى عدده غدا الأربعاء العديد من الأخبار والقضايا المهمة ، فى مقدمتها القصة الكاملة لقضية الغاز الإسرائيلى ، وأن الصفقة تفسد مخططات تركيا فى السيطرة على غاز شرق المتوسط وتعجل بتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

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