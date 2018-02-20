اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 30 متهما بـ "أحداث المطرية"





كتب إيهاب المهندس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد امناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى سماع الشهود فى محاكمة 30 متهماً بأحداث العنف التى شهدتها المطرية يوم 25 يناير2015.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.