اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة الجيرة ببولاق الدكرور





كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة محاكمة 5 متهمين فى اتهامهم بمشاجرة نششبت بسبب خلافات الجيرة فى بولاق الدكرور خلال شهر يونيو 2015 وانتهت بإصابة 8 أشخاص.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين غيابيا فى مارس الماضى بالسجن مدد تراوحت بين 10 و 15 سنة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.