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اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة الجيرة ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:00 ص
اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة الجيرة ببولاق الدكرور مشاجرة - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة محاكمة 5 متهمين فى اتهامهم بمشاجرة نششبت بسبب خلافات الجيرة فى بولاق الدكرور خلال شهر يونيو 2015 وانتهت بإصابة 8 أشخاص.

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

 كانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين غيابيا  فى مارس الماضى بالسجن مدد تراوحت بين 10 و 15 سنة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.

 

 


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