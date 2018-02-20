اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة الجيرة ببولاق الدكرور

اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة الجيرة ببولاق الدكرورالثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:00 ص
مشاجرة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة محاكمة 5 متهمين فى اتهامهم بمشاجرة نششبت بسبب خلافات الجيرة فى بولاق الدكرور خلال شهر يونيو 2015 وانتهت بإصابة 8 أشخاص.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
كانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين غيابيا فى مارس الماضى بالسجن مدد تراوحت بين 10 و 15 سنة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.
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