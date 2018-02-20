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المعارضة القطرية: تصريحات وزير خارجية تميم عن الوساطة إهانة لدور أمير الكويت

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:32 م
المعارضة القطرية: تصريحات وزير خارجية تميم عن الوساطة إهانة لدور أمير الكويت وزير خارجية قطر


كتب هيثم سلامة
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قال حساب قطر يليكس، إن تصريحات وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن، تعمد من خلالها توجية إهانة مباشرة إلى أمير الكويت، ويمثل تعدياً على دوره  فى الوساطة.

وأفاد حساب قطر يليكس، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر،:"تعمد محمد بن عبد الرحمن أحد خدم تنظيم الحمدين، توجيه إهانة مباشرة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عندما قال إنه لا يوجد مساع لحل الأزمة القطرية إلا من جانب واشنطن، فأى كذب هذا وأى بهتان وتعدى على الدور الكويتي الذي لا ينكره إلا جاهل".

وأضاف:"وبعد أن وجه محمد بن عبد الرحمن إهانته للكويت التف إلى دول المقاطعة العربية، معلنا مواصلة سياسة العناد والتمسك بدعم الإرهاب وتمويل التطرف على حساب الأشقاء الذين ملوا من مد اليد لإنقاذ قطر من عربدة عصابة تحكمها، عبر بن عبد الرحمن عن نفس الموقف القطري القائم على مظلومية غير حقيقية بالزعم أن لا حديث مع دولة المقاطعة على حساب سيادة قطر".

قطر يليلكس
قطر يليلكس

 

 

 

 

 


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