المصالحة الروسى: خروقات لوقف إطلاق النار فى دمشق خلال 24 الساعة الماضية





وكالات الأنباء

سجل المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا سبعة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فى محافظات دمشق، مشيرا إلى وقوع إصابات بين المدنيين، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

مركز المصالحة الروسى يوصل مساعدة إنسانية إلى قرية فى أعالى الجبال بمحافظة اللاذقية

وقال المركز فى بيان جاء على لسان متحدثه، اللواء يورى يفتوشينكو: "إن الوضع تفاقم فى منطقة الغوطة ، مشيرا إلى أنه على مدار 24 ساعة مضت، سجل المركز سبع حالات محددة لخرق وقف إطلاق النار فى دمشق".

وتوجد فى سوريا، حتى الآن، أربع مناطق لتخفيف التصعيد: واحدة فى إدلب، بما فى ذلك جزء من محافظة حماة، والثانية إلى الشمال من مدينة حمص، والثالثة فى منطقة الغوطة الشرقية فى ضواحى دمشق، والرابعة فى محافظة درعا على الحدود السورية مع الأردن.

وتأتى اتفاقيات مناطق خفض التصعيد ضمن خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات فى سوريا، وتراقب تنفيذها قوات مراقبة مشتركة إيرانية وروسية وتركية.

وأعلن المركز، فى نهاية ديسمبر الماضى، أن العام 2017 شهد توقيع أكثر من 1000 اتفاق لوقف إطلاق النار فى سوريا.