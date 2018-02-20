المحقق الأمريكى يتهم محاميا بالإدلاء ببيانات كاذبة فى التحقيق بشأن روسيا

المحقق الأمريكى يتهم محاميا بالإدلاء ببيانات كاذبة فى التحقيق بشأن روسياالثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:29 م
روبرت مولر وترامب
واشنطن (رويترز)
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اتهم المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر، محاميا بالكذب على المحققين بشأن اتصالاته مع ريك جيتس، شريك بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الرئاسية الذى يواجه هو الآخر اتهامات فى التحقيقات بشأن مزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وتشمل لائحة الاتهام التى يواجهها المحامى أليكس فان دير زوان تهمة أخرى وهى حذف أو عدم تقديم رسائل بريد الكترونى طلبها مكتب مولر.
ويواجه جيتس ومانافورت اللذان عملا فى حملة ترامب تهما فى التحقيق الروسى.
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