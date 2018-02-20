الكونجرس البرازيلى يصوت على منح الجيش السيطرة على الأمن بريو دى جانيرو





برازيليا (أ ش أ)

صوت مجلس النواب فى الكونجرس البرازيلى على منح القوات المسلحة السيطرة على الأمن فى ولاية "ريو دى جانيرو"، وذلك عقب ارتفاع وتيرة أعمال العنف فى شوارع الولاية.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البرازيلى ميشال تامر وصف الجريمة المنظمة التى تشهدها ولاية "ريو دى جانيرو" بـ"السرطان الذى انتشر فى جميع أرجاء البلاد ولم يتم السيطرة عليه".

وكان الرئيس البرازيلى قد أعلن استحداث وزارة للأمن العام والسماح للجيش بقيادة قوات الشرطة فى ولاية "ريو دى جانيرو" التى زادت فيها أعمال العنف بشكل كبير.