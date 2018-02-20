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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:11 م
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القوات التركية تقصف مقاتلين موالين للحكومة السورية بعد دخولهم منطقة عفرين

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:09 م
القوات التركية تقصف مقاتلين موالين للحكومة السورية بعد دخولهم منطقة عفرين قصف عفرين


رويترز
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 ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية قصفت مقاتلين موالين للحكومة بعد دخولهم منطقة عفرين للمساعدة فى صد هجوم تركى.

وأكدت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أن دمشق استجابت لطلبها وأرسلت وحدات عسكرية للمساعدة في صد الهجوم التركى، مؤكده أنها ستتنتشر فى المنطقة الحدودية فى عفرين. 

ومن جانبها أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، أن القوات الموالية للحكومة السورية تراجعت قبل الوصول إلى عفرين بعد قصف مدفعى تركى. 


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