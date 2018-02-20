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القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى منع عناصر حماس من مغادرة البلاد

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:05 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى منع عناصر حماس من مغادرة البلاد مجلس الدولة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بإلزام كل من وزير الداخلية، والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بمنع عناصر وقيادات حماس من مغادرة البلاد.

 

وطالبت الدعوى رقم ٥٦٣٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، بالمنع لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس، أمام النيابة العامة، والقضاء العسكرى، ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عن الجرائم التى ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر من قبل الحركة.

 

 


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