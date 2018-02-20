القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى منع عناصر حماس من مغادرة البلاد

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى منع عناصر حماس من مغادرة البلادالثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:05 م
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بإلزام كل من وزير الداخلية، والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بمنع عناصر وقيادات حماس من مغادرة البلاد.
وطالبت الدعوى رقم ٥٦٣٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، بالمنع لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس، أمام النيابة العامة، والقضاء العسكرى، ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عن الجرائم التى ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر من قبل الحركة.
إضافة تعليق
Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب
يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة