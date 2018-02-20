القبض على موظف بالمعاش لتنقيبه عن الآثار وبحوزته تابوت رومانى بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث السياحة والآثار بالجيزة، القبض على موظف بالمعاش، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار، وبحوزته تابوت أثرى يرجع للعصر الرومانى بمنطقة الواحات، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد المغربى رئيس مباحث سياحة وآثار الواحات البحرية، تفيد باتهام "ر. ع .ا" 65 سنة موظف بالمعاش، مقيم الواحات البحرية، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

وباجراء التحريات السرية تأكدت صحة المعلومات، وباستذان النيابة تمكن العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، من ضبط المتهم وبحوزته تابوت أثرى من الفخار أسطوانى الشكل يرجع للعصر الرومانى، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.