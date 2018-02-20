القبض على مهندس خطف طالبا لابتزازه شقيقة زوجته بصور فاضحة فى أكتوبر





كتب أحمد الجعفرى

خلافات بين "م.ن" فتاة فى العشرينيات من عمرها، وصديقها "عمر.س" طالب 21 عاماً، بمدينة 6 أكتوبر، دفعت الأخير لأن يهددها بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أخذت تفكر الفتاة الضحية فى كيفية التصدى له وحماية نفسها من تهديداته المستمرة، فلم يكن أمامها سوى أن تستعين بزوج شقيقتها المهندس من أجل أن ينجدها من تلك الورطة التى وقعت فيها، حيث قرر خطف الشاب وتلقينه "علقة ساخنة"؛ لتأديبه.

اتفق المهندس زوج شقيقة الفتاة "م" مع 3 من أصدقائه، على خطف الطالب، وتمكنوا بحيلة ما من استدراج "عمر.س"، إلى إحدى المناطق النائية بمدينة 6 أكتوبر، وخطفوه داخل سيارة ملاكى مملوكة لأحدهم، وتوجهوا به إلى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان المدينة، وهناك تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب، وأجبروه على خلع ملابسه، وصوروه عارياً؛ وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

بعدما انتهى المتهمون الأربعة من مهمتهم، اقتادوا المجنى عليه داخل السيارة؛ لإعادته إلى المكان الذى سبق وأن خطفوه منه، وداخل السيارة وقبل أن يطلقوا صراحه، اعتدوا عليه بالضرب مرة أخرى، بعدما حذروه من أن يحاول نشر الصور الذى سبق وأن هدد الفتاة "م" شقيقة زوجة المتهم الأول، بنشرها وفضحها، وطلبوا منه الابتعاد عنها، وإلا نشروا الصور والفيديوهات التى التقطوها له عارياً، وملاحقته قضائياً بإيصالات الأمانة التى وقع عليها مكرهاً.

فى اللحظة التى كان المتهمون يعتدون فيها بالضرب على الطالب المجنى عليها داخل السيارة، كانت أجهزة الأمن تتابع الحالة الأمنية، بدائرة قسم شرطة ثان مدينة 6 أكتوبر، فأثار صوت المجنى عليه انتباههم، وتمكنوا من رصد مصدره وتحديد مكان السيارة، وفور أن شاهد المتهمين رجال الأمن يقتربون منهم، أداروا محرك السيارة وحاولوا الفرار.

طارد رجال الأمن المتهمين، وتمكنوا بعد مطاردة قصيرة، من إيقاف السيارة وإلقاء القبض على المتهمين الأربعة، وبمواجهة المهندس، اعترف بخطفه المجنى عليه "عمر.س" بمساعدة أصدقائه الثلاثة انتقاماً منه على تهديده شقيقة زوجته بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قراراً بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددها قاضى المعارضات 15 يوماً.