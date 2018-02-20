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القبض على ضابط شرطة باع 14دراجة بخارية ضمن أحراز مركز قوص لمسجل خطر

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:17 م
القبض على ضابط شرطة باع 14دراجة بخارية ضمن أحراز مركز قوص لمسجل خطر مديرية أمن قنا


قنا - وائل محمد
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كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن تورط ضابط شرطة فى اختلاس وبيع 14 دراجة بخارية من عهدته ضمن أحراز مركز شرطة قوص، وبيعها لمسجل خطر.


تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا إخطاراً يفيد بكشف الأجهزة البحثية، عن تورط "أحمد . م . د" ضابط شرطة برتبة نقيب بقسم شرطة قوص، باختلاس 14 دراجة بخارية من عهدتة القسم، وبيعها لمسجل خطر يدعى "الكحيل . ع . ا" مقابل الحصول على مبلغ مالى نظير بيعها، وتم ضبط المسجل خطر واعترف بالواقعة، وتم إحالة المتهمين للنيابة.



 
 
 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على

حماكى الله يامصر

حماكى الله يامصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

شكرا للوزاره على محاولة الحفاظ على نصاعة ثوبها الابيض

بالتدقيق والتحقيق ستجدوا رواءه حاتم

ضابط الشرطه يكون فى 99 % من الحالات من غير البلد الذي يعمل به اذا من أين سيعرف الكحيل او غيره وطبعا حتى لو كانت هناك ملفات تعريف للضابط فانه مستحيل يبتعت لمجرم ويقوله تعالى ان اعمل معك صفقه موتسيكلات أو غيره بالطبع والاكيد لازم وراه حاتم فى صورة امين شرطه أو مخبر فاسد منحرف

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