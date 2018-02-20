القبض على ضابط شرطة باع 14دراجة بخارية ضمن أحراز مركز قوص لمسجل خطر





قنا - وائل محمد

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن تورط ضابط شرطة فى اختلاس وبيع 14 دراجة بخارية من عهدته ضمن أحراز مركز شرطة قوص، وبيعها لمسجل خطر.



تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا إخطاراً يفيد بكشف الأجهزة البحثية، عن تورط "أحمد . م . د" ضابط شرطة برتبة نقيب بقسم شرطة قوص، باختلاس 14 دراجة بخارية من عهدتة القسم، وبيعها لمسجل خطر يدعى "الكحيل . ع . ا" مقابل الحصول على مبلغ مالى نظير بيعها، وتم ضبط المسجل خطر واعترف بالواقعة، وتم إحالة المتهمين للنيابة.











