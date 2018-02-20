العراق ينتظر وصول الدفعة الأولى من دبابات طراز "تى 90" الروسية





وكالات الأنباء

من المتوقع أن تتسلم القوات المسلحة العراقية قريبا أولى دفعات دبابات من طراز "تى-90"، وبحسب تصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب العراقى، حاكم الزاملى، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الدفعة الأولى التى تتضمن 10 دبابات من طراز "تى-90"، تم شحنها من الأراضى الروسية فى 15 من فبراير الجارى، على أن تصل إلى الأراضى العراقية قريبا.

وعبر النائب العراقى عن اعتقاده بأن دبابات "تى-90" ستُحدث تغيرا استراتيجيا فى البنية العسكرية العراقية، لما تمتلكه من تقنيات حديثة، فيما قالت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، إن دبابات "تى-90" أبرزت براعتها خلال حرب سوريا ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن السوريين يعبرون عن تقديرهم العالى لقدراتها القتالية، وبالأخص القدرة على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها فى ساحة المعركة القدرة على تحمل الإصابة بصواريخ مضادة للدبابات مثل صاروخ تاو.

ونبهت الصحيفة، إلى أن دبابة "تى-90" مزودة بنظام إدارة النيران الحديث الذى يقوم بتصويب أسلحة الدبابة تبعا لحالة الطقس ويتيح للدبابة أن تطلق النار من الموقع المغلق، وتحتوى دبابة "تى-90" على أسلحة فعالة أهمها مدفع "2أ46إم-5" عيار 125 ملم المزود بآلة التعمير الأوتوماتيكية، ويتراوح مداها المجدى بين 3 آلاف متر (مدى القذائف) و5 آلاف متر (مدى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات)، وتسطيع دبابة "تى-90" أن تسير بسرعة 65 كيلومترا فى الساعة على الطريق المعد، وبسرعة 40 كيلومترا فى الساعة على الأرض الوعرة الخالية من الطرق المعبدة، وتعادل قوة محركها 840 حصانا.