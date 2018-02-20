العثور على رضيعة ملقاة على الطريق بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

عثر أهالى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على طفلة رضيعة ملقاة على طريق جنزور بدائرة المركز.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن الأهالى من العثور على طفلة رضيعة، ترتدى ملابس كاملة ويحيطها غطاء بطانية، وبدا أن عمرها يوم واحد فقط من الولادة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.