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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:03 م
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العثور على رضيعة ملقاة على الطريق بالمنوفية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:30 م
العثور على رضيعة ملقاة على الطريق بالمنوفية الرضيعة


المنوفية - محمود شاكر
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عثر أهالى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على طفلة رضيعة ملقاة على طريق جنزور بدائرة المركز.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن الأهالى من العثور على طفلة رضيعة، ترتدى ملابس كاملة ويحيطها غطاء بطانية، وبدا أن عمرها يوم واحد فقط من الولادة.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات. 


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