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العبادى: لن نسمح باستغلال الأراضى العراقية ضد ايران من قبل الناتو أو غيره

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:03 م
العبادى: لن نسمح باستغلال الأراضى العراقية ضد ايران من قبل الناتو أو غيره رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
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 أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، أن العراق لن يسمح باستغلال أراضيه ضد إيران من قبل قوات حلف الشمال الأطلسى "الناتو" أو أى قوة غيرها ، مشيرا إلى أن هناك نزاعات إقليمية وكل دولة تريد تحقيق مصالحها على حساب الأخرى .

وقال العبادى - خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن العراق لم يوافق على تواجد قوات عسكرية على أرضها حتى عندما كان الارهاب متواجدا، لافتا الى انه لم تكن هناك قواعد عسكرية فى العراق.

وفى سياق اخر أعلن العبادى بفتح تحقيق بشأن من أعطى أوامر بخروج قوات محدودة من الحشد لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، مضيفا ان الحكومة تريد تدريبا نوعيا للقوات الأمنية بكافة تشكيلاتها ودعم لوجستى وتعاون استخبارى .


وبخصوص الانتخابات البرلمانية طالب العبادى من أعضاء مفوضية الانتخابات الألتزم بالقوانين ولا يميل من طرف إلى أخر، داعيا الالتزام بسلوك الدعاية الانتخابية الصحيحة والقواعد السليمة قائلا :" حماية الانتخابات ونزاهتها من واجبنا".


وبشأن ايقاف الرحلات الخارجية فى مطارات كردستان، أوضح العبادى، أن الحكومة الاتحادية ستفتح مطارات الاقليم عندما تتحقق كافة مطالب الحكومة، لافتا الى انها ماضية ببسط السلطة الاتحادية على كل اراضى العراق.


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