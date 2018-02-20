العاهل المغربى يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى حادث التصادم شمال طنجة

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أمر العاهل المغربى الملك محمد السادس بإجراء تحقيق فى ملابسات حادث تصادم القطار، الذى وقع مؤخرا بالقرب من شمال مدينة طنجة؛ وأسفر عن مصرع 6 أشخاص.



وأوضحت وزارة الداخلية المغربية، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين - نقلته قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية - أنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة فى هذا الحادث المأساوى، الذى أدى أيضا إلى جرح 14 آخرين إثر تصادم القطار مع حافلة لنقل الأفراد.



ومن المنتظر أن تتولى لجنة التحقيق التى يشارك فيها خبراء من وزارتى الداخلية والمواصلات مراجعة سلامة المزلقانات فى المغرب ومساءلة أى شخص تثبت مسئوليته عن هذا الحادث.