الطوارئ الروسية: مكتب الاتحاد الأوروبى بموسكو يتسلم طردًا يحوى مسحوق مجهول

الطوارئ الروسية: مكتب الاتحاد الأوروبى بموسكو يتسلم طردًا يحوى مسحوق مجهولالثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:36 م
الشرطة الروسية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الاتحاد الأوروبى فى موسكو تسلّم طردًا مشبوها يحوى مسحوق مادة مجهولة، لكنها ليست خطرة.
ونقلت وكالة (إنترفاكس) للأنباء، عن مسؤول من الوزارة أنها أرسلت مختبَرًا متنقلا لمشهد الحدث (مكتب الاتحاد الأوروبي) لعمل تحليل سريع لقياس مستويات الإشعاع وفحْص المحتوى الكيماوى للمسحوق.
وأظهر الفحص أن المادة التى يتكون منها المسحوق ليست خطيرة على موظفى المكتب ومرتاديه.
وأوضح المسؤول أن مسحوق المادة تم نقله إلى الشرطة لإجراء المزيد من الاختبارات.
إضافة تعليق
Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب
يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة