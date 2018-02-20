الطوارئ الروسية: مكتب الاتحاد الأوروبى بموسكو يتسلم طردًا يحوى مسحوق مجهول





أ ش أ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الاتحاد الأوروبى فى موسكو تسلّم طردًا مشبوها يحوى مسحوق مادة مجهولة، لكنها ليست خطرة.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) للأنباء، عن مسؤول من الوزارة أنها أرسلت مختبَرًا متنقلا لمشهد الحدث (مكتب الاتحاد الأوروبي) لعمل تحليل سريع لقياس مستويات الإشعاع وفحْص المحتوى الكيماوى للمسحوق.



وأظهر الفحص أن المادة التى يتكون منها المسحوق ليست خطيرة على موظفى المكتب ومرتاديه.



وأوضح المسؤول أن مسحوق المادة تم نقله إلى الشرطة لإجراء المزيد من الاختبارات.