الصليب الأحمر: القتال فى غرب اليمن يهدد معالم مدينة زبيد التاريخية





صنعاء (أ ف ب)

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء، من أن المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين فى غرب البلد الفقير تهدد معالم مدينة زبيد التاريخية المدرجة على قائمة منظمة "اليونسكو" للتراث العالمى.

ودعت اللجنة فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الأطراف المتقاتلة الى حماية معالم المدينة التى تضم أكبر عدد من المساجد فى اليمن.

وتقع زبيد على بعد نحو 75 كلم جنوب شرق مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الاحمر والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وتحاول القوات الحكومية منذ بداية ديسمبر الماضى التقدم من المناطق التى تسيطر عليها فى جنوب ساحل البحر الأحمر باتجاه الحديدة شمالا، ونجحت فى استعادة عدد من البلدات على طول الشريط الساحلى.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى بيانها ان "كيلومترات معدودة تفصل جبهة القتال عن زبيد".