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"الصحفيين" تعلن عن دورة تدريبية حول مفاهيم الاستثمار فى الأوراق المالية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:40 م
"الصحفيين" تعلن عن دورة تدريبية حول مفاهيم الاستثمار فى الأوراق المالية نقابة الصحفيين


كتب محمد السيد
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أعلنت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين،عن تنظيم دورة تدريبية حول المفاهيم الأساسية للاستثمار فى الأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA).


وأضافت الشعبة فى بيان لها، أن مدة الدورة 8 ساعات مقسمة على يومين السبت 24 فبراير والسبت 3 مارس 2018 من الساعة العاشرة صباحاً الي الساعة الثانية  ظهراً بمقر الجمعية،مؤكدة أن أولويه الحضور بالحجز حيث توجد 25 فرصة فقط بالدورة التدريبية. 

وذكرت شعبة المحررين الاقتصاديين، أن تسجل الأسماء لدى شئون المجلس بالدور الرابع وأن آخر موعد للتسجيل غداً الأربعاء 21/2/2018.
 
 
 
 
 

 


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