"الصحفيين" تعلن عن دورة تدريبية حول مفاهيم الاستثمار فى الأوراق المالية

"الصحفيين" تعلن عن دورة تدريبية حول مفاهيم الاستثمار فى الأوراق الماليةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:40 م
نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أعلنت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين،عن تنظيم دورة تدريبية حول المفاهيم الأساسية للاستثمار فى الأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA).
وأضافت الشعبة فى بيان لها، أن مدة الدورة 8 ساعات مقسمة على يومين السبت 24 فبراير والسبت 3 مارس 2018 من الساعة العاشرة صباحاً الي الساعة الثانية ظهراً بمقر الجمعية،مؤكدة أن أولويه الحضور بالحجز حيث توجد 25 فرصة فقط بالدورة التدريبية.
وذكرت شعبة المحررين الاقتصاديين، أن تسجل الأسماء لدى شئون المجلس بالدور الرابع وأن آخر موعد للتسجيل غداً الأربعاء 21/2/2018.
وأضافت الشعبة فى بيان لها، أن مدة الدورة 8 ساعات مقسمة على يومين السبت 24 فبراير والسبت 3 مارس 2018 من الساعة العاشرة صباحاً الي الساعة الثانية ظهراً بمقر الجمعية،مؤكدة أن أولويه الحضور بالحجز حيث توجد 25 فرصة فقط بالدورة التدريبية.
وذكرت شعبة المحررين الاقتصاديين، أن تسجل الأسماء لدى شئون المجلس بالدور الرابع وأن آخر موعد للتسجيل غداً الأربعاء 21/2/2018.
إضافة تعليق
Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب
يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة