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"الصحفيين" تدعو أعضائها لعمومية 2 مارس لاعتماد الحساب الختامى (تحديث)

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:08 م
"الصحفيين" تدعو أعضائها لعمومية 2 مارس لاعتماد الحساب الختامى (تحديث) نقابة الصحفيين


كتب محمد السيد
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دعا مجلس نقابة الصحفيين، الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، فى تمام الساعة العاشرة من صباح الجمعة الموافقة 2 مارس 2018 .

وقال المجلس فى دعوته، إنه إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، مشيرا الى أن الاجتماع يأتى للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2017 و التصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2017 حتى فبراير 2018 و اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 و اقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2018.

 


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