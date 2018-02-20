"الصحفيين" تدعو أعضائها لعمومية 2 مارس لاعتماد الحساب الختامى (تحديث)

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، فى تمام الساعة العاشرة من صباح الجمعة الموافقة 2 مارس 2018 .

وقال المجلس فى دعوته، إنه إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، مشيرا الى أن الاجتماع يأتى للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2017 و التصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2017 حتى فبراير 2018 و اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 و اقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2018.