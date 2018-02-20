"الصحفيين" تدعو أعضائها لعمومية 2 مارس لاعتماد الحساب الختامى (تحديث)الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:08 م
نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
دعا مجلس نقابة الصحفيين، الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، فى تمام الساعة العاشرة من صباح الجمعة الموافقة 2 مارس 2018 .
وقال المجلس فى دعوته، إنه إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، مشيرا الى أن الاجتماع يأتى للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2017 و التصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2017 حتى فبراير 2018 و اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 و اقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2018.
إضافة تعليق
Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب
يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة