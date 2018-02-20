"السياحة": تحفيز الطيران العارض حقق 1.1 مليار دولار عبر وصول 9576 رحلة

خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى يونيه 2017
"السياحة": تحفيز الطيران العارض حقق 1.1 مليار دولار عبر وصول 9576 رحلةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:42 م
كتبت ميرفت رشاد
كشفت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزيرة السياحة، أن عدد الرحلات المنفذة عبر البرنامج الجديد لتحفيز الطيران العارض بأنواعه "منتظم منخفض التكاليف – عارض – مختلط" القادم للمطارات السياحية المصرية بلغت 9576 رحلة، خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى يونيه 2017، قائلة: إن عدد السياح القادمين على متن هذه الرحلات بلغ مليون و700 ألفا سائحا.
وقالت " نائبة وزيرة السياحة" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" إن تكلفة التحفيز بلغت 24 مليون دولار خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن 85 % فقط من شركات الطيران المنظمة لـ 9576 رحلة حصلوا على التحفيز لالتزامهم بتنفيذ بنود ضوابط البرنامج، موضحة أن رسوم التحفيز تراوحت من بين 2 إلى 6 آلاف دولارا، وفقا لنوع الرحلة المنظمة.
وأعلنت "نائبة وزيرة السياحة" أن حجم الإيرادات السياحية المحققة من تطبيق المنظومة الجديدة بلغت 1.1 مليارا دولار، قائلة : إن تكلفة التحفيز والبالغ قدرها 24 مليون دولار، تمثل نسبة 6 % فقط من حجم الإيرادات، أى أن كل دولار تم صرفه حقق عائد 46 دولار، موضحة أن متوسط إقامة السائحين بلغ 7 ليالى، ومتوسط الإنفاق بلغ 92.5 دولار فى الليلة خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى يونيه 2017، معلنة عن ارتفاع متوسط إنفاق السائح لـ 96 دولار فى الليلة.
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