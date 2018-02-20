"السياحة": تحفيز الطيران العارض حقق 1.1 مليار دولار عبر وصول 9576 رحلة





كتبت ميرفت رشاد

كشفت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزيرة السياحة، أن عدد الرحلات المنفذة عبر البرنامج الجديد لتحفيز الطيران العارض بأنواعه "منتظم منخفض التكاليف – عارض – مختلط" القادم للمطارات السياحية المصرية بلغت 9576 رحلة، خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى يونيه 2017، قائلة: إن عدد السياح القادمين على متن هذه الرحلات بلغ مليون و700 ألفا سائحا.

وقالت " نائبة وزيرة السياحة" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" إن تكلفة التحفيز بلغت 24 مليون دولار خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن 85 % فقط من شركات الطيران المنظمة لـ 9576 رحلة حصلوا على التحفيز لالتزامهم بتنفيذ بنود ضوابط البرنامج، موضحة أن رسوم التحفيز تراوحت من بين 2 إلى 6 آلاف دولارا، وفقا لنوع الرحلة المنظمة.

وأعلنت "نائبة وزيرة السياحة" أن حجم الإيرادات السياحية المحققة من تطبيق المنظومة الجديدة بلغت 1.1 مليارا دولار، قائلة : إن تكلفة التحفيز والبالغ قدرها 24 مليون دولار، تمثل نسبة 6 % فقط من حجم الإيرادات، أى أن كل دولار تم صرفه حقق عائد 46 دولار، موضحة أن متوسط إقامة السائحين بلغ 7 ليالى، ومتوسط الإنفاق بلغ 92.5 دولار فى الليلة خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى يونيه 2017، معلنة عن ارتفاع متوسط إنفاق السائح لـ 96 دولار فى الليلة.