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"السكة الحديد": انتظام حركة القطارات على خط "القاهرة - السد العالى"

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:35 م
"السكة الحديد": انتظام حركة القطارات على خط "القاهرة - السد العالى" المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد


كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة سير القطارات، اليوم الثلاثاء، على خط "القاهرة - السد العالى"، وأن الحركة تعمل بصورة طبيعية ومنتظة على مدار اليوم، وأن غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات لم تسجل أى أعطال. 
 
وأوضحت الهيئة أن قطارات والجرارات "الديكوفيل" خاصة بنقل محصول القصب من المزارع الى شركة السكر غير تابعة لهيئة السكة الحديد هى وجميع أطقم تشغيلها (سائقين وعمال) بما فيه السكك داخل المزارع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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السكة الحديد

حركة القطارات

السد العالى



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