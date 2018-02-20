السفير الأسترالى: 550 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين





كتب عبد الحليم سالم

قال السفير الأسترالى فى القاهرة نيل هوكنز إن حجم التجارة بين مصر وأستراليا أكثر من 550 مليون دولار سنويا وفق بيانات عام 2016.

وأبدى هوكنز ترحيبه بما يتم من إصلاحات اقتصادية فى مصر والتى تساهم فى دعم الاقتصاد.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش ورشة عمل نظمتها السفارة مؤخرا بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية والمجلس المصرى للتنمية المستدامة ومجلس الأعمال المصرى الكندى حول "مبادئ الريادة لممارسة التنمية المستدامة فى قطاع الثروة المعدنية" بأحد فنادق القاهرة.

وأشار هوكنز أن التبادل التجارى بين البلدين هو فوق 550 مليون دولار (2016) سنويا، لافتا أننا نتطلع إلى زيادة التجارة الثنائية بين أستراليا ومصر، ونحن نرحب بالإصلاحات الاقتصادية المصرية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تساعد الصادرات المصرية على أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد الدولى وأن تشجع الاستثمار الداخلي. وستساعد التجارة إذا عدلت اللوائح المصرية بشأن العمر الافتراضى للحوم تمشيا مع دول الخليج.