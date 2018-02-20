الزراعة تخاطب شركات التصدير لترشيح حملة المؤهلات لبرنامج "مطبقى المبيدات"

طالبت لجنة مبيدات الآفات الزراعية شركات المبيدات والمزارع التي يخصص بعض أو كل إنتاجها للتصدير لترشيح مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة لتأهليهم كمطبقين مبيدات تكون نواة لإنشاء كيانات لتطبيق المبيدات داخل كل شركة أو مزرعة، على أن تقوم الشركات بدعم تدريب مطبقى المبيدات ماديا كأحد الحوافز للانخراط فى البرنامج التدريبى لمطبقى المبيدات.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات صحفية الثلاثاء عنه سيتم اعتبارا العام الأول من تنفيذ البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات هو عام لتوفيق الاوضاع لتأهيل عدد مناسب من مطبقى المبيدات والعمل على اعتماد آلات تطبيق المبيدات طبقا للمعايير والاشتراطات الصادرة عن الهيئة الدولية لذات الصلة.

وأضاف عبدالمجيد انه تمت مخاطبة الشركات المصدرة والمصنعة للمبيدات بإلزام موزعى المبيدات بالإعلان عن أسعار بيع المبيدات بالارفف، أو بتعليق قائمة بأصناف المبيدات التى يتم بيعها، مع وضع سعر لكل صنف بكل عبوة.