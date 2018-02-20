الزراعة تبدأ تنظيم إجراءات تصدير الجوافة بـ " تكويد " مزارع الإنتاج





كتب عز النوبى

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتنفيذ برنامج فنى لـ"تكويد" مزارع إنتاج الجوافة لأغراض التصدير، ضمن خطة الوزارة لتعميم تطبيق منظومة الصادرات الزراعية المصرية، على جميع المحاصيل التصديرية، للحد من حالات الرفض التى تتم للمحاصيل والمنتجات الزراعية التصديرية لمختلف الدول ومنها السعودية.

قال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بان وزارة الزراعة إتخذت إجراءات مشددة لتنظيم منظومة تصدير الخضروات والفاكهة المصرية والتي تشمل تطبيق قرار وزاري مشترك موقع من وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة بشان منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة من خلال إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجرالزراعى مع اللجان المختصة، فضلا عن صدر المنشور الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن الإجرءات الحجرية لتصدير الخضر والفاكهة للرسائل المصدرة موسم 2017/2018، تطبيقا لمنظومة الفحص.

وأضاف المرصفى فى تصريحات صحفية الثلاثاء أن منظومة الفحص تعتمد علي عدد من الآليات تشمل توجيه أصحاب المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التعبئة إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لاستيفاء طلب تكويد المزرعة ومحطة التعبئة ومركز التعبئة ثم تقوم اللجنة الثلاثية التي تضم الحجر الزراعى والمجلس التصديرى بالفحص والاعتماد حسب الاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشترك لوزيري التجارة والزراعة.

وأوضح "المرصفي"، أن المعمل بتحليل العينات داخل المنظومة للكشف عن متبقيات المبيدات بها وإصدار نتائج شهادات معتمدة بذلك فضلا عن إعداد تقارير فنية دورية عن موقف متبقيات المبيدات التي تم رصدها بأهم المحاصيل التصديرية، موضحا إنه فى حال اجتياز المزرعة ومحطة التعبئة ومركز التعبئة مرحلة الفحص والقبول يتم منح كود تصديري، مشيرا إلي أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يقوم بموافاة الحجر الزراعي بقائمة محدثة دورية بالمزارع ومحطات التعبئة ومراكز التعبئة التي تم إعتمادها وأكوادها.

ولفت مدير معمل متبقيات المبيدات إلى أن الشركات الراغبة فى تصدير المنتجات الزراعية تتوجه إلى الحجر الزراعى لتسجيل بيناتها طبقا للسجل التجاري حتى يتسنى لقطاع الخدمات الزراعية بالوزارة من إعداد قاعدة بيانات لهذه الشركات وتحميل المسئولية للمصدرين والمزارعين عن أهمية إتباع القواعد الحجرية والتوصيات الخاصة بوزارة الزراعة وذلك حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية .

وأوضح إنه تم بالفعل اعتماد مزارع ومحطات العنب ومزارع الفلفل والفراولة ويتم حاليا تكويد مزارع الجوافة في إطار منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة على أن يقوم مسئولي سحب العينات بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بسحب عينة مماثلة للشحنة التصديرية من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التعبئة التى يتم تكويدها وتحرير الشحنة بالكامل لحين صدور شهادة تحليل متبقيات المبيدات ومن ثم الإفراج عن الشحنة في حال قبول نتائج التحليل أو اعتراض تصديرها في حال ارتفاع قيمة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها وفقا للتشريعات الدولية المعمول بها في الدول المستوردة .