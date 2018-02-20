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"الرقابة المالية" تدرس هيكل الرسوم على تعاملات البورصة الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:00 ص
"الرقابة المالية" تدرس هيكل الرسوم على تعاملات البورصة الأسبوع المقبل الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية


كتب هانى الحوتى
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كشف محمد ماهر عضو اللجنة الاستشارية للرقابة المالية، عن إعدادها دراسة حول هيكل الرسوم المفروضة على تعاملات البورصة المصرية على أن يتم مناقشة الدراسة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لسوق المال المصرى الأسبوع المقبل، مضيفا أن الدراسة تهدف إلى تخفيف الأعباء المفروضة على التعاملات بالبورصة بما لا يؤثر سلبا على إيرادات الجهات التى تحصل تلك الرسوم، ولذا سيتم مناقشتها فى ذلك.

وتضم اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من خبراء السوق، ومنهم هشام توفيق الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع خبير الاستثمار، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفة العضو المنتدب للأهلى لإدارة الأصول، وحسين عبد الحليم شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، وسليمان نظمى رئيس شركة الأهرام للسمسرة، بجانب هانزادا نسيم مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.


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