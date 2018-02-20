video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى للعبادى: نرفض من يمس وحدة العراق ويعرض شعبها للخطر

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:42 م
الرئيس اللبنانى للعبادى: نرفض من يمس وحدة العراق ويعرض شعبها للخطر الرئيس اللبنانى ميشال عون


أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تجدد وقوفها إلى جانب وحدة الدولة العراقية أرضا وشعبا، ورفضها كل ما يمكن أن يمس بهذه الوحدة وتعريض وجود العراق ومستقبل شعبها للخطر.

وأضاف عون- فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى نقلته فضائية (السومرية نيوز) العراقية- "أجرينا محادثات ودية ومثمرة ستؤسس بلا شك لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات جديدة وتطوير التعاون فى مختلف المجالات".


وتابع: "عرضنا معه بشكل عملى إمكانيات التعاون"، مؤكدا أن بلادنا مرت بظروف مشابهة وعاشت تحديات أمنية واقتصادية وسياسية أثرت على مسيرة التنمية والنهوض والازدهار للشعب اللبنانى.


كان الرئيس اللبنانى، قد وصل مع الوفد المرافق له، فى وقت سابق اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة من الرئيس العراقى محمد فؤاد معصوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس اللبنانى: عبء النزوح صار مرهقا على لبنان كما هو على النازحين أنفسهم

أبو الغيط يؤكد لوزير الدفاع اللبنانى رفضه محاولات إسرائيل التعدى على لبنان

الجيش السورى يقتل إرهابيا حاول التسلل عبر الحدود مع لبنان

وزير الطاقة الإسرائيلى يلتقى مسئول أمريكى لحل خلاف متعلق بالغاز مع لبنان

وزير مالية لبنان: لا يستطيع طلب تمويل من مانحين دون إقرار ميزانية 2018

ميشال عون

لبنان

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة