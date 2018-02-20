الرئيس اللبنانى للعبادى: نرفض من يمس وحدة العراق ويعرض شعبها للخطر

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قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تجدد وقوفها إلى جانب وحدة الدولة العراقية أرضا وشعبا، ورفضها كل ما يمكن أن يمس بهذه الوحدة وتعريض وجود العراق ومستقبل شعبها للخطر.

وأضاف عون- فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى نقلته فضائية (السومرية نيوز) العراقية- "أجرينا محادثات ودية ومثمرة ستؤسس بلا شك لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات جديدة وتطوير التعاون فى مختلف المجالات".



وتابع: "عرضنا معه بشكل عملى إمكانيات التعاون"، مؤكدا أن بلادنا مرت بظروف مشابهة وعاشت تحديات أمنية واقتصادية وسياسية أثرت على مسيرة التنمية والنهوض والازدهار للشعب اللبنانى.



كان الرئيس اللبنانى، قد وصل مع الوفد المرافق له، فى وقت سابق اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة من الرئيس العراقى محمد فؤاد معصوم.