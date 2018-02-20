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الرئيس الفلسطينى محمود عباس يجتمع مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بنيويورك

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:06 ص
الرئيس الفلسطينى محمود عباس يجتمع مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بنيويورك الرئيس الفلسطينى محمود عباس


وكالات الأنباء
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اجتمع الرئيس محمود عباس فى مقر إقامته فى مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلع الرئيس الوزير الكويتى على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وشكره على حضوره لترؤس الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن والتى سيلقى فيها سيادته كلمة هامة مساء اليوم الثلاثاء.

وجدد الرئيس شكره لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتى على دعمهم المستمر لشعبنا وقضيته العادلة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الكويتى على موقف الكويت الداعم لشعبنا، وأكد أن الكويت تضع القضية الفلسطينية على سلم تحركاتها الدبلوماسية، وأنها تقوم باتصالات على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية والموقف الفلسطينى.

وحضر الاجتماع عن الجانب الكويتى، مساعد وزير الخارجية لشؤون نائب رئيس مجلس الوزراء السفير الشيخ أحمد ناصر الصباح، وسفير الكويت فى الأمم المتحدة منصور العتيدى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهينى، والمستشار أحمد عبد الرحمن الشريم من مكتب الوزير، والمستشار الثالث إبراهيم الدعى من المكتب الدائم فى نيويورك.

كما حضر عن الجانب الفلسطينى، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، والناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدى، والمشرف العام على الإعلام الرسمى الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين فى الأمم المتحدة رياض منصور، ورئيس بعثة فلسطين فى واشنطن حسام زملط.

وكان الرئيس وصل نيويورك فجر أمس الإثنين، حيث سيلقى كلمة هامة فى الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الدولى الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت فلسطين.


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