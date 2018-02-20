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الداخلية الكويتية: خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:17 م
الداخلية الكويتية: خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية الشرطة الكويتية- أرشيفية


أ ش أ
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دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الصباح، المواطنين والمقيمين الالتزام بالعادات والتقاليد والسلوكيات الحضارية الراقية خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، مؤكدًا أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين الاحتفالات.

 

جاء ذلك فى بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، عقب اجتماع اللجنة الأمنية المكلفة بتأمين احتفالات الأعياد الوطنية، والذى ترأسه الشيخ خالد الصباح، وحضره وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري.
 

وقال وزير الداخلية إن رجال الأمن هم الدرع الحصين للمواطن والمقيم المحتفل بهذه المناسبة، مشيدًا بمجهوداتهم وجاهزيتهم لهذه المناسبة، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة تعامل رجال الأمن بسعة صدر وابتسامة دائمة، وتقديم كل ما فى وسعهم لراحة وسلامة المواطن والمقيم.
 

وأكد ضرورة ترجمة الخطة الأمنية إلى واقع عملى مدروس، مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على سلامة الجميع وأمنهم، والعمل على دراسة الحالة المرورية أولاً بأول والتعامل مع الاختناقات المرورية بالشكل السليم.
وأشار وزير الداخلية الكويتى إلى أهمية تمتع رجال الأمن بشكل دائم باليقظة والجاهزية التامة؛ لحماية أمن الوطن وتحقيق آمان المواطنين، بما يضمن مواصلة مسيرة التقدم والتنمية.
 

من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسرى - وفقًا للبيان - إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، تم وضع خطة تفصيلية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية فى الطرق الرئيسية والدائرية والفرعية والبديلة والتعامل مع الاختناقات المرورية والازدحامات، بما يكفل مرونتها وتيسر الحركة عليها.

 


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