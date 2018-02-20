الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع فى العبور دون إصابات

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع فى العبور دون إصاباتالثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:16 م
حريق - أرشيفية
القليوبيه - نيفين طه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب فى مصنع للعوازل بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، دون وقوع إصابات أوخسائر بشرية.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل شب فى مصنع للعوازل داخل المنطقة الصناعية، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بإشراف العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.
وتبين من المعاينة وقوع الحريق فى مصنع للعوازل، وأسفر عنه احتراق عنبر تصنيع، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية من العمال، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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