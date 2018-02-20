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الحزب الشيوعى يتهم الكرملين بشن حملة تستهدف مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:04 م
الحزب الشيوعى يتهم الكرملين بشن حملة تستهدف مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف


موسكو (أ ف ب)
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ندد الحزب الشيوعى الروسى الثلاثاء بما اعتبره "حملة تجن" يقوم بها الكرملين فى وسائل الاعلام القريبة من الحكم، تستهدف مرشحه الى الانتخابات الرئاسية فى 18 مارس، الذى يحتل المرتبة الثانية فى استطلاعات الرأى.

وطالب الزعيم التاريخى للحزب الشيوعى، جينادى زيوجانوف، فى رسالة مفتوحة إلى فلاديمير بوتين، بأن "يسكت الحكم الأصوات التشهيرية فى وسائل الإعلام الروسية ويقدم خيارا حرا للمواطنين".

ويواجه بافل جرودينين، المرشح المفاجأة للشيوعيين الروس فى انتخابات 18 مارس، منذ بضعة أسابيع تغطية سلبية جدا فى وسائل الإعلام القريبة من الكرملين، التى تتهمه بحيازة حسابات مصرفية وممتلكات عقارية فى الخارج.

إلا أن رجل الأعمال الذى منحه معهد فيتيسيوم الرسمى حوالى 7% من نوايا التصويت، ما زال بعيدا جدا عن فلاديمير بوتين (حوالى 70%). 


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