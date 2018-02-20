الجيش النيوزيلندى ينشر قواته قبيل وصول إعصار "جيتا"





ولينجتون (أ ش أ)

نشر الجيش النيوزيلندى قواته فى بعض المناطق قبيل وصول إعصار "جيتا" المتوقع أن يضرب البلاد فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن الخطوط الجوية الوطنية النيوزيلندية ألغت جميع الرحلات من وإلى العاصمة "ولينجتون"، مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء فى مدينة "كرايستشرش" بالجزيرة الجنوبية حيث تم إغلاق العشرات من المدارس والطرق.

وأضاف التلفزيون أن إعصار "جيتا" ضرب عددا من الدول الواقعة فى المحيط الهادىء حيث خلف خسائر مادية فادحة هناك.