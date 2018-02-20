الجيش الروسى يعتزم التشويش على الهواتف النقالة فى قاعدة حميميم





موسكو (أ ش أ)

أفادت مصدر بوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن قوات الحرب الإلكترونية فى الجيش الروسى، ستقوم بالتشويش على الأجهزة النقالة فى مناطق القواعد العسكرية الروسية فى سوريا.

وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) إن "التشويش سيشمل الاتصالات المحمولة مثل (2G و3G) داخل وفى محيط قاعدتى حميميم وطرطوس.

وذكر أنه تم اتخاذ هذا القرار، بعد تعرض القاعدتين الروسيتين لهجمات بطائرات من دون طيار مرتين فى بداية العام الجاري، مؤكدا أنه يمكن استخدام الهواتف النقالة لتوجيه الدرونات (طائرات بلا طيار)".

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستسمح كذلك بالتقليل من احتمال تسرب المعلومات من القاعدتين، فى حين طلبت القيادة من العسكريين استخدام الهواتف النقالة غير الذكية قبل بدء عملية التشويش.