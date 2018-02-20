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الجيش الجزائرى يهدم مخبأ للإرهابيين فى منطقة برج بوعريريج

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:10 ص
الجيش الجزائرى يهدم مخبأ للإرهابيين فى منطقة برج بوعريريج الجيش الجزائرى


أ ش أ
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هدم الجيش الجزائرى مخبأ للإرهابيين فى منطقة برج بوعريريج شمال الجزائر أثناء عملية تمشيط قامت بها قواته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ولم يقدم بيان لوزارة الدفاع الجزائرية تفاصيل حول محتويات المخبأ .

و ذكر نفس البيان أن القوات الجزائرية بتمنرست جنوب البلاد أوقفت سبعة مهربين وحجزت سيارتين رباعية الدفع فيما تم توقيف 19 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان شمال غرب الجزائر وعين صالح جنوبًا.


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