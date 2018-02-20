الجمعية العلمية الطلابية بطب سوهاج تنظم اليوم حفلها لتكريم المكفوفين المتفوقين





سوهاج محمود مقبول

تنظم اليوم الجمعية العلمية الطلابية بكلية الطب البشرى (SMSA)، بجامعة سوهاج، الاحتفال الأول لتكريم الطلاب المكفوفين المتفوقين، فى قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وأضاف أنه سيتم تكريم 45 من الطلاب المتفوقين والمتميزين من طلاب مدرسة النور والأمل، ومركز نور البصيرة فى الجامعة، وكل شخصية كفيفة تحدت كل العقبات لتحقيق النجاح.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشرى، أن الجمعية العلمية الطلابية بكلية الطب قد أنشئت فى عهد الدكتور جمال عبد اللطيف أستاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الأسبق، ومازالت تؤدى دورها الريادى فى دعم الأنشطة الطلابية المتميزة داخل كلية الطب وخارج أسوار الجامعة، فى هيئة خدمات مجتمعية لكل من المجتمع الداخلى للجامعة والمجتمع الخارجى لكل شعب سوهاج.

جدير بالذكر أن الجمعية تقوم بتنظيم كرنفال نهائى لها فى نهاية كل عام دراسي، تستعرض خلاله كافة الأنشطة التى تقوم بها خلال العام، وتضم الجمعية مجموعة مميزة من طلاب الفرق الدراسية الستة بكلية الطب البشرى.