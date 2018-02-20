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التفاصيل الكاملة لتصدير الغاز الاسرائيلي لمصر.. مع محمود سعد الدين

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:32 م
التفاصيل الكاملة لتصدير الغاز الاسرائيلي لمصر.. مع محمود سعد الدين محمود سعد الدين


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يقدم الزميل محمود سعد الدين نشرة اليوم السابع ، ويكشف فيها التفاصيل الكاملة لقضية تصدير الغاز الاسرائلي لمصر ويتناول من كافة الجوانب معلومات جديدة عن عقد الغاز الطبيعي ورجل الاعمال صاحب الصفقة.
 

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الغاز

تصدير الغاز

نشرة اليوم السابع

محمود سعد الدين



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