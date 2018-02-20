التفاصيل الكاملة لتصدير الغاز الاسرائيلي لمصر.. مع محمود سعد الدين

التفاصيل الكاملة لتصدير الغاز الاسرائيلي لمصر.. مع محمود سعد الدينالثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:32 م
محمود سعد الدين
إضافة تعليق
يقدم الزميل محمود سعد الدين نشرة اليوم السابع ، ويكشف فيها التفاصيل الكاملة لقضية تصدير الغاز الاسرائلي لمصر ويتناول من كافة الجوانب معلومات جديدة عن عقد الغاز الطبيعي ورجل الاعمال صاحب الصفقة.
إضافة تعليق
الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى
بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة