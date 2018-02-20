التفاصيل الكاملة لتصدير الغاز الاسرائيلي لمصر.. مع محمود سعد الدين





يقدم الزميل محمود سعد الدين نشرة اليوم السابع ، ويكشف فيها التفاصيل الكاملة لقضية تصدير الغاز الاسرائلي لمصر ويتناول من كافة الجوانب معلومات جديدة عن عقد الغاز الطبيعي ورجل الاعمال صاحب الصفقة.