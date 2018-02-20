video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعقد المؤتمر الخامس لتقديم المشورة للدول العربية فى محو الأمية اليوم

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 12:00 ص
التعليم تعقد المؤتمر الخامس لتقديم المشورة للدول العربية فى محو الأمية اليوم د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الخامس لمركز الفئة الثانية لليونسكو لإنتاج المواد والوسائل التعليمية وتقديم المشورة الفنية لكافة الدول العربية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

 

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إن المؤتمر يستمر حتى الخميس، موضحًا أنه تم توجيه الدعوة إلى مديرى مراكز الفئتين الأولى والثانية ممثلى المراكز الدولية والعربية والإقليمية التابعة لليونسكو على مستوى العالم بالدول: فرنسا، وكوريا الجنوبية، والصين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا، والجمهورية العربية السورية، وأمناء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) و(الإيسسكو)، إضافةً إلى نخبة من أساتذة كليات التربية، وعدد من الشخصيات العامة من المهتمين بمجال محو الأمية، وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

 

وأكد "حجازى"، أن استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر الخامس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو، يأتى فى إطار الجهود المبذولة من أجل استعادة مصر لدورها الريادى والبناء فى مجال تطوير سياسات وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، الأمر الذى يمثل أهمية كبيرة فى الإضافة إلى رصيد مصر ويعزز قوتها الناعمة نظرًا للمكانة الرائدة التى تحتلها مصر على جميع الأصعدة الدولية، والعربية، والإقليمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة التربية والتعليم تستكمل الدورة التدريبة عن أطفال التوحد

تجديد حبس المتهمين بقتل موظفة التربية والتعليم بالبحر الأحمر 15 يوما

تعيين محمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

التربية والتعليم

محو الامية

مركز سرس الليان

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة