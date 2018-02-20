التعليم تعقد المؤتمر الخامس لتقديم المشورة للدول العربية فى محو الأمية اليوم

كتب محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الخامس لمركز الفئة الثانية لليونسكو لإنتاج المواد والوسائل التعليمية وتقديم المشورة الفنية لكافة الدول العربية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إن المؤتمر يستمر حتى الخميس، موضحًا أنه تم توجيه الدعوة إلى مديرى مراكز الفئتين الأولى والثانية ممثلى المراكز الدولية والعربية والإقليمية التابعة لليونسكو على مستوى العالم بالدول: فرنسا، وكوريا الجنوبية، والصين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا، والجمهورية العربية السورية، وأمناء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) و(الإيسسكو)، إضافةً إلى نخبة من أساتذة كليات التربية، وعدد من الشخصيات العامة من المهتمين بمجال محو الأمية، وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأكد "حجازى"، أن استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر الخامس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو، يأتى فى إطار الجهود المبذولة من أجل استعادة مصر لدورها الريادى والبناء فى مجال تطوير سياسات وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، الأمر الذى يمثل أهمية كبيرة فى الإضافة إلى رصيد مصر ويعزز قوتها الناعمة نظرًا للمكانة الرائدة التى تحتلها مصر على جميع الأصعدة الدولية، والعربية، والإقليمية.