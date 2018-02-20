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التضامن: تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة بالمنوفية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:14 م
التضامن: تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة بالمنوفية خلال تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة بالمنوفية


كتب مدحت وهبة
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دشنت وزارة التضامن الاجتماعي عمل لجان المساءلة المجتمعية بالمنوفية خلال حفل أقيم لإلقاء القسم من اللجان بعد انتهاء عملية تدريبها ،بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وبلقيس هجرس مستشار التواصل المجتمعي لبرنامج تكافل وكرامة والأحمدى محمد الوكيل مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وأكدت بلقيس هجرس، مستشار التواصل المجتمعى لبرنامج تكافل وكرامة  فى تصريحات اليوم، أن لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة تهدف إلى تنقية قوائم مستفيدى البرنامج والتحقق من مدى الاستحقاق قبل إصدار كروت الصرف من خلال تشكيل 109 لجنة بعضوية 13 عضو فى كل لجنة بإجمالى 1400 شخصا يتمتعون بالمصداقية والثقة، وتم تدريبهم على كيفية تنقية القوائم من غير المستحقين، لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن والأيتام والأرامل وذوى الإعاقة والأسر الفقيرة ،بما يسمح بالقضاء على العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من عمالة الأطفال والأمية وزواج القاصرات ، فضلا عن غرس قيم الانتماء الوطنى لبلدنا الحبيب التى تعمل جاهدة على الحفاظ على كرامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والقضاء على الفساد بكل صورة.

وأدى المتدربون أعضاء لجان المساءلة المجتمعية القسم على العمل بتطوع ونزاهة وشفافية والحفاظ على أسرار لجان المساءلة المجتمعية ومساعدة الأسر في معرفة أهداف برنامج تكافل وكرامة ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بكلية الحقوق ،ورددوا قائلين :" اقسم بالله العظيم أن اعمل جاهدا مع زملائي على التحقق من وصول دعم تكافل وكرامة للفقراء وكبار السن وذوى الإعاقة والأيتام وان أتحرى فى عملى العدل والنزاهة وان يكون عملي خالصا لوجه الله ولمجتمعى ولوطنى وأنا لا أفشى أسرار عمل لجان المساءلة المجمعية ".

وفى الختام ، تم تكريم المدربين لمشاركتهم في إنجاح برنامج تكافل وكرامة ووصول الدعم لمستحقيه .

 

 

 


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لجان المساءلة المجتمعية

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