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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:47 م
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"التجارية للأخشاب" تناقش موازنتها المقبلة.. وتتوقع 65.6 مليون جنيه إيرادات

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:14 م
"التجارية للأخشاب" تناقش موازنتها المقبلة.. وتتوقع 65.6 مليون جنيه إيرادات اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى


كتب عبد الحليم سالم
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عقدت الشركة التجارية للأخشاب التابعة لـ"القابضة للنقل البحرى والبرى"، جمعيتها العمومية اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/ 2019 برئاسة اللواء بحرى محمد يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وبحسب ما شهدته الجمعية، تقدمت الشركة بخطط مالية عن طريق استرجاع العلامة التجارية لها بالسوق الخارجية، وتفعيل نشاط التسويق للمنتجات التامة ذات الجودة العالية والاستثمارية الطموحة، تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل، وتمت مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة، وفى حضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات وتم اعتماد هذه الموازنة.

وتوقعت الشركة إيرادات تقديرية بـ65.6 مليون جنيه مقابل 49.5 مليون جنيه فى العام السابق، 76.5%، كما تستهدف صافى ربح 7 ملايين جنيه، مقابل 1.1 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 531.3%، وتستهدف الشركة التجارية للأخشاب خططا استثمارية بمبلغ 4.5 مليون جنيه لتنفيذ توسعات فى ورشة المنشار وورشة الأثاث، بحسب ما عُرض خلال الجمعية.

 

 


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تجارة الاخشاب

القابضة للنقل

جمعية التجارية للاخشاب

محمد يوسف



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