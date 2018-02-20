"التجارة الأمريكية" تكرم 10 شركات تستخدم لمبات الليد بحضور وزير الكهرباء (صور)الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:26 م
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت دانه الحديدى - تصوير محمود فخرى
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كرمت غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، 10 مؤسسات اقتصادية رائدة فى مجال توفير الكهرباء، عن طريق استخدام الإضاءة الموفرة فى منشآتها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
وأكد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن اتجاه تلك المؤسسات لاستخدام لمبات "الليد" الموفرة فى المنشآت التابعة لها، حقق وفرا فى الكهرباء المستخدمة بتلك المؤسسات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
يُذكر أن قائمة المكرمين من جانب غرفة التجارة الأمريكية، شملت كلا من: البنك التجارى الدولى، وشركة إكسون موبيل، وفنادق كونراد، بجانب عدد من الشركات والمؤسسات الأخرى.
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