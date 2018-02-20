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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:42 م
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"البحوث الإسلامية" يطلق قوافل دعوية للإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:30 م
"البحوث الإسلامية" يطلق قوافل دعوية للإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح مجمع البحوث الإسلامية


كتب لؤى على
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أطلق مجمع البحوث الإسلامية قوافل دعوية وتوعوية إلى مدينتى القنطرة شرق والقنطرة غرب بالإسماعيلية، ومحافظتى مرسى مطروح والبحر الأحمر، ومدينة بدر بالقاهرة؛ ضمن خطة تكثيف القوافل والحملات الدعوية لتوعية الناس بقيمة ومكانة الوطن وأهميته ومواجهة الدعوات الهدامة التى تستهدف وقف مسيرة التنمية وتلويث عقول الناس بأفكار منحرفة.

وقال د. محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن إطلاق القوافل يأتى فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتشجيع الناس على الإخلاص فى العمل والإنتاج، وإحياء القيم الأخلاقية فى حياتهم، وبيان سماحة الإسلام ومراعاته لواقع الإنسان بشكل بسيط وميسر وبلغة واضحة وسهلة يفهمها الجميع وتحقق نتائج جيدة فى منظومة التعايش السلمى فى المجتمع.

وأضاف الأمين العام أن هذه القوافل تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتلبية احتياجاتهم المعرفية المختلفة، وتوعيتهم بتحديات المرحلة الراهنة وحمايتهم من الفكر المتشدد والتطرف والإرهاب.


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