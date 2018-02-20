الانتهاء من مشروع إحلال كابلات طريق الكورنيش غرب الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رئيس حى الجمرك وشركة كهرباء الإسكندرية بضرورة إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق أمام أهلها، والاهتمام بإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحى كما وجه استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة الكشافات وخاصة بطريق الكورنيش.

وبناء على تعليمات المحافظ قام المهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى الجمرك اليوم بتركيب عدد 20 باب للأعمدة الفايبر بداية من الحى حتى رأس التين على رصيف الأهالى وذلك بعد الانتهاء من مشروع إحلال كابلات طريق الكورنيش.

وتلبية لشكوى المواطنين ينطلق الحى وعلى مدار يومين تم عمل الصيانة اللازمة بمساكن الضباط، استجابة لمطالب أهالى الحى تم عمل الصيانة اللازمة للكشافات وتغيير مجموعة بعدد من الشوارع الرئيسية.

فصل التيار عن عامود مكهرب ويمثل خطر على المارة أمام مسجد البوصيرى وتركيب عدد 3كشاف ليد على الأعمدة التى تم تركيبها مسبقا بدل المتهالكة.