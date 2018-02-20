video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من مشروع إحلال كابلات طريق الكورنيش غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 12:05 ص
الانتهاء من مشروع إحلال كابلات طريق الكورنيش غرب الإسكندرية كشافات الانارة


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رئيس حى الجمرك وشركة كهرباء الإسكندرية بضرورة إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق أمام أهلها، والاهتمام بإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحى كما وجه استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة الكشافات وخاصة بطريق الكورنيش.

 

وبناء على تعليمات المحافظ قام المهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى الجمرك اليوم بتركيب عدد 20 باب للأعمدة الفايبر بداية من الحى حتى رأس التين على رصيف الأهالى وذلك بعد الانتهاء من مشروع إحلال كابلات طريق الكورنيش.

 

 وتلبية لشكوى المواطنين ينطلق الحى وعلى مدار يومين تم عمل الصيانة اللازمة بمساكن الضباط، استجابة لمطالب أهالى الحى تم عمل الصيانة اللازمة للكشافات وتغيير مجموعة بعدد من الشوارع الرئيسية.

 

 فصل التيار عن عامود مكهرب ويمثل خطر على المارة أمام مسجد البوصيرى وتركيب عدد 3كشاف ليد على الأعمدة التى تم تركيبها مسبقا بدل المتهالكة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحويلات مرورية جديدة بطريق برج العرب بالإسكندرية.. تعرف عليها

أعمال تجميل وتشجير ببرج العرب تفعيلا لمسابقة " بيئتنا إمتداد لثقافتنا "

صور.. أوبريت الليلة الكبيرة حفل كامل العدد لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

الجمرك

الانارة



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة