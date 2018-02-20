"الاستئناف" تتسلم أوراق قضية الاتجار فى الأعضاء لتحديد دائرة محاكمة المتهمين





كتب أحمد إسماعيل

تسلمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش، أوراق قضية " الاتجار فى الاعضاء البشرية بمنشأة ناصر" المتهم فيها طبيب "هارب" و8 سماسرة محبوسين، وذلك تمهيدا لتحديد دائرة جنايات لمحاكمتهم.

وأحالت نيابة منشأة ناصر الجزئية، برئاسة المستشار وليد سمير، وبإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، طبيب "هارب" و8 سماسرة محبوسين، فى اتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء قرار النيابة العامه عقب ورود تقارير الطب الشرعى للضحايا، والتى أثبت صحة الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث الجنائية النهائية.

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر، التى أجراها المستشار مصطفى سلطان مدير النيابة، أن المتهمين استغلوا الحالة المادية للضحايا، وساوموهم على بيع كيلتهم مقابل مبلغ مالى يتراوح من 25 ألف جنيه إلى 35 ألفا، وعقب انتهاء الجراحة يجبروهم على الحصول على نصف المبلغ تحت التهديد.

استمعت النيابة إلى أقوال اثنين من الضحايا منهما "إبراهيم ع"، والذى أكد فى أقواله أمام النيابة أنه تقابل منذ فترة مع 4 أشخاص، على إحدى المقاهى ومن خلال حديثه معهم، عرفوا أنه عاطل ولديه طفلين ويحتاج إلى مبلغ مالى لعمل مشروع تجارى للإنفاق على أطفاله.

وأضاف الضحية أن المتهمين عرضوا عليه التبرع بكليته مقابل مبلغ 25 ألف جنيه، وبالفعل تم الاتفاق وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بمعرفة طبيب مسالك بولية، وعقب الانتهاء من العملية الجراحية، أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة تحت التهديد، لضمان عدم الإبلاغ عنهما، بعد أن حصل على مبلغ 18 ألف جنيه فقط.

فيما قالت "فاطمة ح" إحدى فتيات الشوارع، إنها اتفقت مع العصابة على بيع كليتها مقابل 35 ألف جنيه، وفوجئت بعد إتمام العملية، بالحصول على 15 ألف جنيه فقط، وأضافت أنها خشيت الإبلاغ عنهم بسبب التوقيع على إيصالات أمانة، وتهديدها بالقتل.

فيما حمل المتهمون الثمانية أمام النيابة طبيب المسالك البولية المسئولية كاملة، مؤكدين أنهم مجرد سماسرة فقط، وأنه هو المسئول عن جميع الإجراءات الطبية، وإحضار المشترى، والاتفاق مع الأطباء والمستشفى التى يتم إجراء العملية الجراحية بها.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأدارة العامة لمكافحة جرائم الأحداث بلاغا من المجنى عليهما، يفيد باتهامهم طبيب مسالك بولية بتزعم تشكيل عصابى للاتجار فى الأعضاء البشرية فى منطقة منشأة ناصر.

كشفت تحريات رجال المباحث صحة البلاغ، بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على الأماكن التى يتردد عليها المتهمين، تم ضبطهما وحرر المحضر رقم 12089 لسنة 2017 جنح منشاة ناصر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.