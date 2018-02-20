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الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طفلا وشابا فلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمى بالخليل

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:19 م
الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طفلا وشابا فلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمى بالخليل مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية


أ ش أ
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 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، طفلا وشابا فلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمى بالخليل جنوبى الضفة الغربية، كما نصب مستوطنون "كرفانا" فى سوق النجارين المغلقة من قِبل الاحتلال فى البلدة القديمة وسط المدينة.


وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب بدعوى أنه يبيع هدايا وأدوات تراثية، وغرمته 500 شيكل (الدولار 3.5 شيكل) لإطلاق سراحه، فيما لا تزال تحتجز الطفل محمد علاء الرجبى (13 عاما) على حاجز عسكرى فى البلدة القديمة.


وفى السياق، نصب مستوطنو البؤر الاستيطانية المقامة على أراضى وممتلكات المواطنين وسط مدينة الخليل "كرفانا" فى سوق النجارين قرب سوق الخضار القديمة المحاذية لدائرة الأوقاف المغلقة من قبل الاحتلال منذ 24 عامًا.
وأفاد نشطاء (تجمع ضد الاستيطان) بأن المستوطنين يريدون تحويل المنطقة لمركز يقدم المعلومات والخدمات للزوار المستوطنين.

 

 


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