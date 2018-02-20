الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو إلى حل سياسى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى





كتب محمد شرقاوى ووكالات

أفادت فضائية سكاى نيوز فى بنأ عاجل لها أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس أنه يدعو إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، على الحاجة إلى حل سياسى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى المستمر منذ فترة طويلة للغاية، مضيفا "أكرر التزامى الشخصى والتزام الأمم المتحدة لدعم الأطراف فى جهودها للوصول إلى حل الدولتين، حتى تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حل مبنى على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقات المتبادلة، ما من خطة بديلة".



وقال جوتيريس - فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول الشرق الأوسط - "علينا أن نواجه الواقع الحزين اليوم بعد عقود من الدعم، إن توافق الآراء حول حل الدولتين قد يتدهور، والعراقيل على الأرض قد تؤدى إلى إنشاء واقع دولة واحدة لا يمكن العودة عنه، ومن المستحيل النظر فى هذا الواقع إن إخذنا فى الاعتبار الطموحات الديمقراطية والتاريخية والوطنية الشرعية للفلسطينيين والإسرائيليين".



وأضاف جوتيريس أن النقص فى تمويل الأونروا يعد مصدرا لقلق دولى ذلك أن الأمن الإنسانى وحقوق وكرامة 5 ملايين لاجئ فلسطينى على المحك، وطالب جوتيريش المجتمع الدولى بزيادة دعمه.

