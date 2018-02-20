video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: مقتل اثنين من عمال الإغاثة وخطف آخر فى الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:07 ص
الأمم المتحدة: مقتل اثنين من عمال الإغاثة وخطف آخر فى الكونغو الديمقراطية القوات الكونغوليه - أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

ذكرت الأمم المتحدة، الاثنين، أن اثنين من عمال الإغاثة الكونغوليين قُتلا وخُطف ثالث بأيدى مجموعة مسلحة مجهولة الهوية فى منطقة كيفو المضطربة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فى بيان، "لقد فقدنا اثنين من العاملين فى مجال المساعدات قُتلا خلال أدائهما واجبهما، بأيدى مسلحين مجهولين"، والرجال الثلاثة موظفون لدى منظمة "هيفرو" الكونغولية غير الحكومية المتخصصة فى مشاريع تنقية المياه، وقد تعرضوا السبت لهجوم بالقرب من قرية موشيكيرى.

وعبّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن ادانته الشديدة لهذا الهجوم الأخير، ودعا إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الشخص المحتجز كرهينة، وأضاف فى بيانه أن "العاملين فى مجال الإغاثة يجب ألا يتم استهدافهم أبدًا"، معتبرًا أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنسانى الدولى ومعايير الطوارئ".

ووفقا لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية، فإن الأوضاع الأمنية مقلقة للغاية فى منطقة كيفو وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام العاملين فى المجال الإنسانى، وتمزق عقود من الحروب والفقر الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن والأخشاب والتى كانت فى السابق مستعمرة بلجيكية، ويشهد شرق البلاد تحديدا أعمال عنف ويعانى منذ 20 عاما من نزاع مسلح بين مجموعات محلية وأجنبية، ينصبّ معظمه فى الصراع من أجل السيطرة على الموارد إضافة إلى نزاعات عرقية وعلى الممتلكات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 5 قتلى فى كمين لمتمردين بالكونغو الديموقراطية

منظمات إنسانية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية فى الكونغو الديمقراطية

الكونغو: مقتل 6 جنود فى اشتباك مع جيش رواندا

الغذاء العالمى يحذر من وفاة الكثير من النساء والأطفال بالكونغو الديمقراطية

فرنسا تدعو لإقامة انتخابات هادئة تتسم بالمصداقية فى الكونغو الديمقراطية

مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث تصادم شاحنة بموكب رئيس الكونغو

اخبار عالمية

الكونغو الديمقراطية

الامم المتحدة

اخبار العالم

جماعات مسلحة

اخبار الكونغو الديمقراطية



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة