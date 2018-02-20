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اضبط مخالفة.. حديقة بلا أسوار بحى الزهور فى بورسعيد تتحول لمأوى للكلاب الضالة

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:00 ص
اضبط مخالفة.. حديقة بلا أسوار بحى الزهور فى بورسعيد تتحول لمأوى للكلاب الضالة


بورسعيد – محمد فرج
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ترصد كاميرا "اليوم السابع" حديقة بلا أسوار ببورسعيد تتحول إلى برك ومستنقعات موبوءة للناموس والفئران والكلاب الضالة بعد أن سقطت من حسابات إدارة حدائق حى الزهور رغم صرخات وشكوى الأهالى.

ويقول عبد المنعم صديق راغب 57 سنة مهندس لـ"اليوم السابع" ما نراه الآن يعد إهدارا للمال العام بعد تدهور حال حديقة الجوهرة الكائنة بمنطقة أمل الجبل، حيث كنا نأمل أن تكون اسما على مسمى، ولكن من الواضح أن الإهمال متعمد بعد أن سقطت بالفعل من حسابات إدارة الحدائق بحى الزهور لتتحول لمستنقع من المياه التى تأوى الناموس والفئران ومرتعا للكلاب الضالة ولا أحد يتحرك.

وتضيف وفاء عبد النور 34 سنة مدرسة، أن ما يحدث للحديقة من تجاهل تام يعتبر كارثة بيئية لسكان منطقة أمل الجبل الذين اعتقدوا يوما أنها سوف تكون متنفسا لأسرهم وأطفالهم ولكنهم مع مرور الوقت سرقت أسوارها ودورة المياه وأصبحت مرتعا للبلطجية والخارجين عن القانون، وسط تجاهل المسئولين بحى الزهور لشكواهم التى ذهبت أدراج الرياح وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ومن جانبهم يناشد سكان المنطقة المحافظ اللواء عادل الغضبان لتفقد حال الحديقة وتدهورها لمحاسبة المقصرين والمتقاعسين حتى تعود الحديقة كما كانت وجهة حضارية متنفسا للأهالى.

حديقة الجوهرة تتحول إلى مستنقع وبرك للناموس
حديقة الجوهرة تتحول إلى مستنقع وبرك للناموس

 

نافورة الحديقة تتحول إلى خرابة
نافورة الحديقة تتحول إلى خرابة

 

الحديقة تغرق فى المياه والقاذورات وسط تجاهل المسئولين
الحديقة تغرق فى المياه والقاذورات وسط تجاهل المسئولين

 

المسطح الأخضر للحديقة يتحول إلى أرض جرداء
المسطح الأخضر للحديقة يتحول إلى أرض جرداء

 

برك ومستنقعات بالحديقة وسط تجاهل المسئولين
برك ومستنقعات بالحديقة وسط تجاهل المسئولين

 

مأوى للكلاب الضالة
مأوى للكلاب الضالة

 

جانب من الإهمال والفوضى التى تشهدها حديقة الجوهرة
جانب من الإهمال والفوضى التى تشهدها حديقة الجوهرة

 

 


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